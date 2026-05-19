Roma je pobedom nad Laciom u rimskom derbiju takoreći izborila plasman u Ligu šampiona. „Vučici“ je potrebno samo da u poslednjem kolu Serije A savlada već ispalu Veronu i vratiće se u elitno društvo.

U rano sunčano nedeljno popodne na „Olimpiku“ fudbaleri Rome su se, ujedno, oprostili od navijača za ovu sezonu. Bila je to prilika i da se fotografijama s najmilijima ovekoveči rastanak od ipak uspešne 2025/26. Uradio je to i Mile Svilar, odlični golman koji, nažalost, ne želi da brani za reprezentaciju zemlje svog oca Ratka, proslavljenog čuvara mreže.

„Specijalni derbi, pobeda kod kuće u poslednjem meču! Rim je žut i crven“, napisao je 26-godišnji Svilar, izuzetno cenjeni golman, uz sliku sa sinom i suprugom Džun Piters.

I belgijska manekenka je objavila istu fotografiju i poručila:

„Gledati te kako nosiš te boje nikad ne dosadi. Poslednji domaći derbi sezone... učinimo ga nezaboravnim.“

Mile i Džun su se venčali marta 2025, a znaju se od malih nogu jer je i ona rodom iz Antverpena.

Na „Olimpiku“ je, razume se, bila i Roberta Pedreli, 45-godišnja TV zvezda i osvedočena navijačica Rome.

„Gasperini, posle Ranijerija, jedini je trener s obe pobede u derbiju u istoj sezoni“, napisala je atraktivna Italijanka uz sliku s tribina rimskog stadiona.