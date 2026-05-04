Fudbaleri Rome pobedili su večeras na svom terenu Fjorentinu rezultatom 4:0 u utakmici 35. kola Serije A.

Golove za Romu postigli su Đanluka Manćini u 13. minutu, Vesli Franka u 17, Mario Ermoso u 34. i Nikolo Pizinili u 58. minutu.

Roma se nalazi na petom mestu na tabeli sa 64 boda, dok je Fjorentina na 16. poziciji sa 37.

U sledećem kolu, Roma će gostovati Parmi, a Fjorentina će dočekati Đenovu.

Ranije danas, Lacio je pobedio ekipu Kremonezea na gostujućem terenu rezultatom 1:2.