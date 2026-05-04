Fudbal
Dominacija "vučice": Roma razbila Fjorentinu
Ubedljiva pobeda Rimljana
Fudbaleri Rome pobedili su večeras na svom terenu Fjorentinu rezultatom 4:0 u utakmici 35. kola Serije A.
Golove za Romu postigli su Đanluka Manćini u 13. minutu, Vesli Franka u 17, Mario Ermoso u 34. i Nikolo Pizinili u 58. minutu.
Roma se nalazi na petom mestu na tabeli sa 64 boda, dok je Fjorentina na 16. poziciji sa 37.
U sledećem kolu, Roma će gostovati Parmi, a Fjorentina će dočekati Đenovu.
Ranije danas, Lacio je pobedio ekipu Kremonezea na gostujućem terenu rezultatom 1:2.
