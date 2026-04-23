Milan i Juventus igraju u nedelju jedan od najvažnijih utakmica u borbi za plasman u Ligu šampiona, uoči derbija je govorio srpski reprezentativac Strahinja Pavlović.

Posebno je istakao i prijateljstvo sa Dušanom Vlahovićem, pričao o utakmici, ali i o novoj ulozi u životu, o ulozi oca.

-Uvek sam spreman za to. To je najlepša stvar na svetu. Sada nemam slobodnog vremena, jer kad god sam kod kuće želim da budem sa njim. Za sada se ništa ne menja, samo spavam malo manje, ali moja supruga radi sav posao. Tadija ima velika stopala, nasledio je to od tate. Možda će jednog dana biti košarkaš, ko zna - rekao je Pavlović za torinski "Tutosport".

Srpski defanzivac otkrio je i da je pripremio posebnu proslavu ukoliko postigne gol protiv Juventusa.

Govoreći o velikom rivalu, Pavlović je naglasio da "rosoneri" imaju jasan plan, uprkos dobroj formi torinskog kluba.

-Nismo uplašeni, ali ih poštujemo. Znamo šta treba da uradimo kako bismo im se suprotstavili i hajde da vidimo šta će se desiti.

Posebno se osvrnuo na izostanak Dušana Vlahovića, sa kojim je u stalnom kontaktu.

-Uvek smo u kontaktu. Dušan je moj veliki prijatelj i čujemo se skoro svakog dana. Veliki je igrač i veliki čovek. Pre nego što sam došao u Milan, pitao sam ga kakva je Italija, isto sam pitao i Milenkovića i Terzića. Znate već, mnogo mojih sunarodnika igra ovde i to mi se baš dopada.

Na spekulacije da bi Vlahović mogao da mu se pridruži u Milanu, Pavlović nije želeo konkretan odgovor, ali nije krio divljenje.

-To nije pitanje za mene. Ali mogu da kažem da je on veliki igrač sa mnoštvom kvaliteta. Kada je u formi on je broj jedan, najbolji napadač u ligi i jedan od najboljih na svetu.

Pavlović je tokom razgovora govorio i o sopstvenom razvoju u Milanu, saradnji sa trenerom Masimilijanom Alegrijem, kao i o tome kako je od napadača postao stub odbrane, ali ističe da mu sloboda u igri omogućava da i dalje bude opasan pred protivničkim golom.

-Daje mi slobodu da idem napred i pomažem u napadu. To je oduvek bila moja karakteristika i volm da je koristim. Takođe mi pomaže da igram kao podrška u odbrani sa trojicom pozadi: sa četvoricom u odbrani bilo bi nemoguće da se tako ubacujem. Majk (Menjan) je manje zadovoljan time, jer mi stalno viče:

-Pavlo, dosta je, ostani pozadi.

Pred sam finiš sezone, Milan je u dobroj poziciji u borbi za Ligu šampiona, ali srpski štoper spušta loptu.

-To je takmičenje u kojem svako želi da igra, ali imamo još pet utakmica do kraja i moraćemo da se borimo do kraja kako bismo se plasirali tamo.

Za kraj, Pavlović nije krio razočaranje zbog činjenice da Srbija neće igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu.

-Boli, mnogo boli… - zaključio je Pavlović.