Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) ne planira da reprezentacija Italije zameni selekciju Irana na Svetskom prvenstvu, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Meksiku, SAD i Kanadi, preneo je izvor za Bi-Bi-Si (BBC).

Britanski mediji navode da je učešće reprezentacije Irana na Mundijalu neizvesno zbog rata sa SAD i Izraelom.

Paolo Zampoli, koji je specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), izjavio je za Fajnenšel tajms da je Trampu i predsedniku FIFA-e Đaniju Infantinu predložio da reprezentaciju Italije zameni Iran na Mundijalu.

- Ja sam poreklom Italijan i bio bi san videti 'azure' na turniru koji organizuje SAD. Sa četiri titule, imaju pedigre da opravdaju uključivanje - rekao je Zampoli.

FIFA nije zvanično komentarisala Zampolijev predlog, ali je istakla nedavnu izjavu Infantina, koji je prošle nedelje rekao da selekcija Irana "sigurno dolazi na SP".

Fudbalska reprezentacija Italije treći put uzastopno nije uspela da se plasira na SP, pošto je u finalu baražu za plasman na ovogodišnji Mundijal izgubila od selekcije Bosne i Hercegovine.

Infantino je prošle nedelje u Vašingtonu izjavio da se "nada" da će situacija do početka SP biti "mirna" i dodao da selekcija Irana "treba da igra" na Mundijalu.

- Sport bi trebalo da bude van politike - istakao je Infantino.