Fudbalska reprezentacija Argentine vratila se na vrh FIFA rang liste. Aktuelni svetski šampion je napredovao za dva mesta u odnosu na poslednji presek, dok je Francuska pala na treću poziciju, Španija je ostala druga.

Argentina sada ima 1875 bodova, Španija 1873, a Francuska 1869.

Do smene na vrhu došlo je najviše zbog neočekivanog poraza Francuske od Obale Slonovače (1:2) u prijateljskoj utakmici.

Engleska je četvrta s 1826 bodova, a slede Portugal (1764), Brazil (1763), Maroko (1757), Holandija (1751), Belgija (1740) i Nemačka, koja zaokružuje prvih deset sa 1731 bodom.

Srbija je posle dva debakla (poraz od Zelenortskih Ostvra 3:0 i poraz od Meksika 5:1) nazadovala dva mesta, pa je sada 41. sa 1502 boda.