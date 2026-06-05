Formula 1 je noćas saopštila da će Velika nagrada Las Vegasa biti deo Svetskog šampionata još najmanje 11 godina, pošto je potpisan novi ugovor koji važi do 2037. godine.



- Oduševljeni smo što će Formula 1 nastaviti u Las Vegasu još mnogo godina. Uvek smo verovali da će Las Vegas biti ugaoni kamen našeg prisustva u SAD i ovo produženje nas dugoročno vezuje za ovo važno tržište - rekao je predsednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali, a prenosi zvanični sajt Formule 1.



Las Vegas je dobio trku 2023. godine, a do sad su vožene tri, u dve je pobedio Maks Ferstapen a u jednoj Džordž Rasel.