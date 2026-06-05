Rekordnih 1.248 fudbalera predstavljaće 48 zemalja na predstojećem Svetskom prvenstvu koje je na programu od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Od najbolje zastupljenih klubova na ovom turniru, najstarijih i najmlađih igrača, do rekordera, ovo su samo neke od brojki koje privlače pažnju pred ovaj Mundijal:

200

Od ukupno 1.248 fudbalera koji će igrati na ovom Svetskom prvenstvu njih čak 200 igra u engleskim klubovima. Slede Nemačka (109), Francuska (86), Španija (86), Italia (71), Saudijska Arabija (49), Turska (45), SAD (42), Holandija (46), Brazil (36) i Portugal (36).

41

Portugalac Kristijano Ronaldo, koji će imati 41 godinu i 126 dana kada turnir počne, četvrti je najstariji igrač koji je išao na Svetsko prvenstvo. Ako bude igrao, Ronaldo će postati četvrti četvrti najstariji igrač koji je igrao na Mundijalu, posle Rožea Mile (42 godine), Farida Mondragona (43) i Esama El Hadarija (45).

Na listi najstarijih igrača 23. Svetskog prvenstva, posle Ronalda, su golman Meksika Giljermo Očoa (40), hrvatski fudbaler Luka Modrić (40), napadač Bosne i Hercegovine Edin Džeko (40), golman Nemačke Manuel Nojer (40) i golman Zelenortskih Ostrva Vozinja (39).

25

Katar i Saudijska Arabija imaju najviše igrača iz domaće lige, po 25. Zelenortska Ostrva, Demokratska Republika Kongo, Obala Slonovače, Kurasao, Senegal i Urugvaj nemaju nijednog igrača koji igra fudbal unutar svojih granica.

22

Na ovom Svetskom prvenstvu nastupiće 22 osvajača trofeja.

Manuel Nojer osvojio je Svetsko prvenstvo sa Nemačkom u Brazilu 2014, Usman Dembele, Lukas Ernandes, N'Golo Kante i Kilijan Mbape su pomogli Francuskoj da osvoji trofej u Rusiji 2018. Lionel Skaloni je zadržao 17 igrača koji su slavili sa Argentinom u Kataru 2022: Tijago Almada, Hulijan Alvares, Rodrigo de Pol, Enco Fernandes, Aleksis Mek Alister, Emilijano Martines, Lautaro Martinse, Lisandro Martines, Lionel Mesi, Nauel Molina, Gonsalo Montijel, Nikolas Otamendi, Esekijel Palasios, Leonardo Paredes, Kristijan Romero, Heronimo Rulji i Nikolas Taljafiko.

19

Mančester siti je sa 19 igrača najbolje zastupljen klub. Siti ima fudbalere u reprezentacijama Alžira, Belgije, Hrvatske, Egipta, Engleske, Francuske, Gane, Holandije, Norveške, Portugala, Španije i Uzbekistana. Slede Bajern Minhen (18), Arsenal (16), Pari Sen Žermen (16), Barselona (15), Al Hilal (12), Atletiko Madrid (12), Mančester junajted (12), Borusija Dortmund (11) i Liverpul (11).

17

Najmlađi igrač na Svetskom prvenstvu biće Meksikanac Hilberto Mora. Ako bude igrao, Mora će postati najmlađi igrač iz Concacaf zone koji je nastupio na utakmici Svetskog prvenstva, nadmašivši sunarodnika Manuela Rosasa, koji je imao 18 godina u Urugvaju 1930. godine. Ako bude igrao na otvaranju turnira protiv Južne Afrike, postaće šesti najmlađi igrač koji je nastupao na takmičenju, posle 17-godišnjaka Pelea, Salomona Olembea, Femija Opabunmija, Samjuela Etoa i rekordera Normana Vajtsajda.

Među pet namlađih igrača na predstojećem turniru su Čeh Hugo Sohurek (imaće 18 godina i četiri dana kad počne SP), Nemac Lenart Karl (18 godina i 138 dana) i egipatski fudbaler Hamza Abdelkarim (18 godina i 161 dan).

13

Argentinac Lionel Mesi je igrač sa najviše golova na Svetskim prvenstvima - 13. Slede ga Francuz Kilijan Mbape (12), engleski napadač Hari Kejn (osam), Brazilac Nejmar (osam) i Portugalac Kristijan Ronaldo (osam). Rekord Svetskih prvenstava drži Nemac Miroslav Kloze sa 16 golova.

6

Lionel Mesi, Gilermo Očoa i Kristijano Ronaldo idu na svoje rekordno šesto Svetsko prvenstvo. Luka Modrić, Juto Nagatomo i Manuel Nojer igraće peti put na Svetskom prvenstvu.

2,05 i 1,60

Golman Austrije Florijan Vigele, koji je visok dva metra i pet centimetra, najviši je igrač koji je ikad igrao na Svetskom prvenstvu. Prethodni rekord držao je holandski golman Andris Nopert sa 2,03 metra sa Mundijala u Kataru 2022. godine. Fudbaler Paname Sesar Janis će sa metar i 60 centimetra biti najniži igrač na ovom Svetskom prvenstvu.