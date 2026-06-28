Rasel je na stazi Špilberg zabeležio sedmi trijumf u karijeri, ujedno drugi u aktuelnoj sezoni.

Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, kojem je ovo drugi podijum u sezoni, dok je treća pozicija pripala Raselovom timskom koleg Andrei Kimiju Antoneliju.

Četvrti je kroz cilj prošao vozač Meklarena Oskar Pjastri, peti je završio Luis Hamilton iz Ferarija, a šesto mesto je zauzeo Isak Hadžar iz Red Bula.

Bodove su osvojili još aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena, vozač Ferarija Šarl Lekler, kao i vozači Rejsing bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad.

U generalnom plasmanu posle osam trkačkih vikenda vodi Antoneli sa 171 bodom, Rasel na drugom mestu zaostaje 40 bodova, dok je Hamilton treći sa 125 bodova.

Šampionat se nastavlja naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverston.