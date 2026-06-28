Od inicijalnih 48 ostala su 32 učesnika, a prestižni "El Mundo Deportivo" sastavio je idealnih 11 grupne faze.
Mora se priznati, našlo se dosta očekivanih igrača. Naravno najbolji strelac Lionel Mesi (Argentina) sa šest golova, a na golu senzacija iz Zelenortskih ostrva Vozinja.
Najveće iznenađenje je izostanak Kilijana Mbapea koji je bio strelac četiri gola.
U odbrani su Ašraf Hakimi (Maroko) desno, Nuno Mendeš (Portugalija) levo, Pau Kubarsi (Španija) i Jan Pol van Heke. A dvojica vezista su Englez Eliot Anderson i švajcarska senzacija Johan Manzambi.
Umesto njega napadački kvartet pored Mesija čine Erling Holand (Norveška), Usman Dembele (Francuska) i Vinisijus (Brazil), koji su svi dali po četiri gola, kao i napadač Reala.
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