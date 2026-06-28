Fudbalska reprezentacija Irana definitivno je najveći tragičar Svetskog prvenstva. Iako nisu izgubili nijedan meč, tri boda im nisu bila dovoljna da izbore eliminacionu fazu.

Sudbina Iranaca zavisila je od utakmice Austrija - Alžir koja je u Kanzas Sitiju završena rezultatom 3:3.

Da je Alžir pobedio Austriju, Iran bi ostao među osam najbolje trećeplasiranih ekipa i prošao dalje. U nadoknadi vremena sve je izgledalo kao da će se upravo to i dogoditi.

Austrija je vodila u dva navrata, preko Marka Arnautovića i Marsela Sabicera, a Alžir se oba puta vraćao. U finišu utakmice viđena je prava drama. Rijad Marez je u trećem minutu sudijske nadoknade doneo prednost Alžiru 3:2. Taj rezultat je odgovarao Iranu, dok bi Austriju poslao kući. U studiju iranske državne televizije nastala je euforija.

- Alah nas nagrađuje! - vikao je jedan od voditelja, a zatim dodao:

- Muslimani spašavaju druge muslimane!

Ali, slavlje je trajalo tek nekoliko minuta. Austrija je krenula u poslednji napad, Gregorič je glavom spustio loptu Saši Kalajdžiću, a austrijski napadač u šestom minutu sudijske nadoknade pogodio je za 3:3.

Izjednačenje je Austriji donelo drugo mesto u grupi J i duel sa Španijom u šesnaestini finala. Alžir je završio treći, ali je s četiri boda prošao među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama, te će igrati protiv Švajcarske. Iran je zbog tog boda Alžira pao ispod crte i ispao.

Snimak iz iranskog studija brzo je postao viralan. Nakon Marezovog gola voditelji su se grlili i slavili, a nakon Kalajdžićeva pogotka ostali su bez reči i hvatali se za glavu.