Fudbalska reprezentacija Irana definitivno je najmaleroznija selekcija ovogodišnjeg Svetskog prvenstva. Iako nisu izgubili nijedan meč, sa tri boda ipak nisu uspeli da se plasiraju u eliminacionu fazu.

Iako su svoje mečeve igrali u SAD, Iranci nisu mogli da budu u toj zemlji zbog rata koji i dalje traje. Baza im je bila u Meksiku, na dan utakmice morali su da putuju do stadiona, a zatim odmah da se vraćaju nazad jer im Amerika nije dozvoljavala da duže od 24 sata provedu na njenoj teritoriji. To je samo jedan od problema koje je selektor Amir Galenoe istakao u prvi plan.

- Njihovo ponašanje prema nama bilo je zaista užasno i nadam se da će ceo svet toga biti svestan. Nisu nam dozvolili da dođemo dve nedelje ranije, niti dva dana ranije pred svaku utakmicu. Sve to nas je iscrpelo i fizički i psihički. Uprkos svim tim problemima, kao i ratu kroz koji prolazimo, uspeli smo da pružimo dobre partije - rekao je selektor Irana.

Galenoe se zalaže da u budućnosti Mundijale ne oragnizuju države koje ne mogu da garantuju isti tretman za sve učesnike. fudbaleri iz Irana bili su u povlašćenom položaju, a uprkos tome što su se borili do poslednjeg trenutka nisu mogli da stignu do nokaut faze.

- Znam da je gospodin Infantino učinio sve što je mogao da umanji naše probleme. Međutim, domaćin se prema nama nije poneo na pravi način. Zato apelujem na FIFA da ubuduće ne dozvoli da organizatori Svetskog prvenstva ovako tretiraju igrače i reprezentacije. Nadam se da će gospodin Infantino odlučnije reagovati na ovakvo ponašanje - poručio je Galenoe.

