Francuski reprezentativac iza sebe ima odličnu sezonu u dresu Baskonije, zbog čega se našao na meti brojnih evroligaških velikana. Pored crno-belih, za njegovo angažovanje zainteresovani su i Asvel, Fenerbahče i Real Madrid.

Luvavu-Kabaro (31) ovog leta postaje slobodan igrač po isteku ugovora sa Baskonijom. U ACB ligi prosečno je beležio 18,1 poen, 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici, čime je završio sezonu kao najbolji strelac šampionata.

Sjajne partije pružao je i u Evroligi, gde je prosečno postizao 18,7 poena uz 3,2 skoka i 1,8 asistencija, dok je za tri poena šutirao odličnih 40,2 odsto.

Asvel, koji je dobio značajna finansijska sredstva dolaskom novih vlasnika i povratkom Tonija Parkera na klupu, Partizan i Fenerbahče već su poslali ponude za francuskog krilnog igrača, prenosi "Marca"

Real Madrid za sada nije poslao zvaničnu ponudu, ali je pokazao ozbiljno interesovanje. Madriđani pokušavaju da postignu dogovor sa Baskonijom pre 30. juna, kada Luvavuu-Kabarou ističe ugovor i postaje slobodan u izboru nove sredine.

U slučaju da posao bude završen pre isteka ugovora, Real bi bio spreman da plati obeštećenje Baskoniji, koja u ACB ligi ima pravo preče kupovine i tako bi zaradila od odlaska jednog od svojih najboljih igrača, umesto da ga izgubi bez obeštećenja.