Sudbina Serđa Skariola na klupi Real Madrida dovedena je u pitanje, prenosi španska Marca. Iako italijanski stručnjak ima dugoročan ugovor i visoku otpremninu u slučaju prevremenog raskida saradnje, sve su glasnije spekulacije da bi uskoro mogao da napusti kraljevski klub.

Razlog za nezadovoljstvo uprave leži u činjenici da Real ove sezone nije osvojio nijedan trofej, što se ovom velikanu nije dogodilo još od 2011. godine, kada je klub napustio Etore Mesina. Takav epilog dodatno je pojačao pritisak na Skariola.

Kako navodi Marka, presudan sastanak trebalo bi da bude održan sa Huanom Karlosom Sančesom, nakon kojeg će biti doneta konačna odluka o budućnosti italijanskog trenera. Prema trenutnim informacijama, veće su šanse da će Skariolo napustiti Madrid nego da će ostati na funkciji.

U slučaju rastanka, kao jedan od glavnih kandidata za njegovog naslednika pominje se nekadašnji košarkaš Reala Alberto Ereros, koji je prošle godine blisko sarađivao sa Sančesom. Zanimljivo je da je upravo Sančes ranije ubedio Florentina Pereza da Skariolo preuzme ekipu, ali sada bi mogao da bude deo odluke o njegovoj smeni.