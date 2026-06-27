On je na konferenciji za medije posle meča istakao da je cilj bio da ekipa sačuva svežinu za duel sa Obalom Slonovače.

Norveška je u poslednjem kolu grupne faze izgubila od Francuske rezultatom 4:1, a Solbaken je odmorio čak desetoricu standardnih prvotimaca, među kojima su bili i Erling Haland i kapiten Martin Edegor.

Francuzi su već u prvom poluvremenu stekli veliku prednost, predvođeni Usmanom Dembeleom koji je postigao het-trik.

Solbaken je naglasio da je odmor za nosioce igre bio planski potez zbog zgusnutog rasporeda.

-Najvažnije je da napunimo baterije. Imali smo najkraći odmor između dve utakmice na turniru, a novi meč nas očekuje već za četiri dana. Jedini argument protiv ove odluke jeste što navijači nisu mogli da vide Erlinga Halanda i Martina Edegora, ali da smo razmišljali samo o tome, naš put na Svetskom prvenstvu ne bi dugo trajao. Ovde smo da doguramo što dalje - poručio je selektor Norveške.

Posle utakmice norveški selektor istakao je da je njegov rezervni tim, uprkos ubedljivom porazu, pokazao karakter i stvorio dovoljno prilika da rezultat bude znatno povoljniji.

-Sve se odvija veoma brzo kada nekoliko puta izgubimo loptu. U napadu smo stvarali prilike tokom cele utakmice i momci zaslužuju priznanje za to. Imali smo četiri velike šanse već u prvom poluvremenu, ali na ovom nivou ne smete da gubite loptu u određenim zonama terena, jer protivnik odmah kažnjava iz kontranapada - rekao je Solbaken.

Norveška je grupnu fazu završila na drugom mestu sa šest bodova, tri manje od Francuske, a u šesnaestini finala će 30. juna u Dalasu igrati protiv Obale Slonovače.