Prva teniserka sveta Arina Sabalenka veruje da je ljudi često smatraju „ku**om“ zbog, kako kaže, „slovenskog lica“. Uoči početka Vimbldona, gde će pokušati da osvoji svoju prvu titulu, beloruska zvezda otvoreno je progovorila o pogrešnim percepcijama sa kojima se susreće.

Sabalenka je tri puta stizala do polufinala slavnog turnira i nada se da će svojoj kolekciji grend slem titula sa Australijan opena i US opena dodati i vimbldonsku krunu, piše Daily Mail.

Iako je van terena poznata po vedroj ličnosti, plesu i smehu, 28-godišnjakinja je priznala da su je protivnice i navijači često doživljavali kao odbojnu osobu zbog njenih crta lica. Čak je i njena najbolja prijateljica na Turu, Paula Badosa, isprva mislila da je zastrašujuća i neprijateljski nastrojena.

- Kad smo se upoznale, rekla sam joj: ‘Oh, mislila sam da si ku***!’, a ona je uzvratila: ‘I ja sam mislila da si ti k**ka!’“, ispričala je Sabalenka. „Rekla sam: ‘Pa, pretpostavljam da to nije istina, pa možemo biti prijateljice.’ Odgovorila je: ‘Da, zapravo smo prilično slične.’ Pretpostavljam da je to samo stav koji nosimo na terenu.“

Sabalenka je objasnila da njen izgled često dovodi do pogrešnih zaključaka, bez obzira na to gde se nalazi.

- Kad me vidite prvi put, verovatno ćete pomisliti da sam k**čka zbog mog slovenskog lica - pojasnila je. „To ne pomaže toj percepciji.“

- Kad hodam okolo s tim bezizražajnim licem, bez emocija, mogu delovati vrlo agresivno. Zato razumem zašto neki ljudi misle da sam k**čka“, dodala je. „Kad me bolje upoznate, shvatićete da je to jednostavno nešto s čim sam rođena.“

Sabalenka i prvi teniser sveta Janik Siner predvode protest igrača na Vimbldonu, tražeći veći nagradni fond. Zvezde su prošle nedelje ograničile svoje medijske nastupe na 15 minuta, kao što su to učinile i na Rolan Garosu.

Iako je Vimbldon povećao nagradni fond za 20 odsto, igrači tvrde da to nije dovoljno. Revidirani iznos, kažu, daje im nešto više od 14 odsto ukupnog prihoda turnira, dok oni traže 16 odsto.