Fudbaleri Portugala odigrali su nerešeno protiv Kolumbije (0:0) u poslednjem meču Grupe K na Mundijalu.

Ekipa Kristijana Ronalda je tako zauzela drugo mesto, u narednoj fazi će igrati protiv Hrvatske, dok je Kolumbija dalje otišla kao prva i igraće protiv Gane.

Zvezda Portugala nije želela da daje izjave posle utakmice usled novih kritika posle meča sa Kolumbijcima, a selektor ovog tima je izjavio da ima potpuno poverenje u iskusnog golgetera.

Dok je napuštao stadion, novinari su pokušali da dobiju njegov komentar, ali je Ronaldo samo kratko odgovorio:

Danas ne - odbrusio im je.

Na konferenciji za medije selektor Roberto Martinez stao je u odbranu svog kapitena i istakao da Ronaldo i dalje ima važnu ulogu u timu.

- Kristijano je obično na pravom mestu u pravo vreme. Ovde je više pitanje mentalne snage. Uvek je disciplinovan na svojoj poziciji i otvara prostor svojim saigračima u napadu. Na ovoj utakmici nije imao fizičkih ili mentalnih problema zbog kojih ne bi igrao svih 90 minuta, ali možda u sledećoj napravimo promenu. To važi za svakog igrača, pratimo situaciju iz meča u meč - rekao je Martinez.

Ronaldo je odigrao svih 90 minuta u sva tri susreta grupne faze, a do sada je postigao dva gola protiv Uzbekistana.