

Da je Enrike Rikelme kojim slučajem pobedio Florentina Pereza i postao predsednik Real Madrida – Jirgen Klop bi bio novi trener kluba. Makar je to bilo predizborno obećanje…

Ipak, ne deluje da se Nemcu previše vraća kraj aut-linije i da mu kancelarijski posao više odgovara.

Kako piše Saša Tavolijeri – Al Itihad je ponudio Klopu mesto tehničkog direktora i čoveka koji bi bio zadužen za transfere. Nemcu se načelno svidela ta ideja, ali ima uslov koji se odnosi na to da bi preuzeo funkciju tek po isteku ugovora sa Red Bulom.

To bi već bio početak sezone za Al Itihad, te je pitanje koliko im odgovara da Nemca angažuju već kada prelazni rok bude završen. No, Klop je veliko ime i sigurno bi bio mamac za mnoge igrače.

U Al Itihadu već nastupaju dva Srbina – Predrag Rajković i Jan Karlo Simić.