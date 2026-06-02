Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da su svih 48 reprezentacija učesnica Svetskog prvenstva poslale konačne spiskove sa po 26 igrača i naglasila da su promene moguće samo u slučaju teških povreda.

Kako je saopštila FIFA, svaka reprezentacija će imati mogućnost da u slučaju teške povrede igrača može da ga zameni, ali najkasnije 24 časa pre prve svoje utakmice u grupnoj fazi.

FIFA je takođe istakla da je škotski golman Kreg Gordon najstariji igrač turnira sa 43 godine i 162 dana, a da je najmlađi Meksikanac Gilberto Mora sa 17 godina i 240 dana.

Svetska fudbalska federacija je podsetila i da na rekordnom šestom Mondijalu učestvuju golman Meksika Giljermo Očoa i kapiteni Portugala i Argentine, Kristijano Ronaldo i Leo Mesi.

Takođe, FIFA je istakla da će selektor Gane Karlos Keiros učestvovati na petom Mondijalu u nizu čime je izjednačio rekord srpskog stručnjaka Velibora Bore Milutinovića. Keiros je predvodio Portugal 2010, Iran 2014, 2018. i 2022. i sad će sedeti na klupi "crnih zvezdi".

Milutinović je 1986. predvodio Meksiko, 1990. Kostariku, 1994. SAD, 1998. Nigeriju, a 2002. Kinu.