-Čestitam našim sugrađanima Argentincima - rekao je iz kokpita, a putnici su počeli da slave.

Neverovatna šala u kojoj su učestvovali putnici jednog aviona postala je viralna kada je pilot odlučio da se „igra“ sa anksioznošću argentinskih navijača koji su želeli da znaju rezultat finala Svetskog prvenstva.

Tokom leta, nekoliko navijača argentinske reprezentacije jedva je čekalo sletanje kako bi bili obavešteni o toku utakmice.

Bez pristupa internetu, sa nestrpljenjem su iščekivali bilo kakve informacije od posade.

Onda je pilot odlučio da objavi nešto što je izazvalo slavlje u kabini.

-Znam da je ova utakmica bila veoma tesna do samog kraja, čak i u produžetcima. Oba tima su dala sve od sebe.

Ali, nažalost, u finalu Svetskog prvenstva može biti samo jedan pobednik.

Zato bismo želeli da čestitamo našim sugrađanima Argentincima - čuje se kako pilot govori na videu koji je objavljen na društvenim mrežama.

Objava je bila dovoljna da izazove slavlje među navijačima, koji su ustali sa svojih mesta, verujući da su „albiselesti“ osvojili trofej.

Međutim, stvarnost je bila drugačija. Putnici su upali u pilotovu... zamku, jer nisu bili obavešteni o stvarnom rezultatu utakmice.

Incident je izazvao hiljade reakcija na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali pilotov humor i spontanu reakciju navijača.

Istovremeno, na terenu je Španija bila ta koja je slavila osvajanje Svetskog prvenstva, stigavši do drugog Svetskog prvenstva u svojoj istoriji posle 2010. godine i potvrdivši svoj povratak na vrh svetskog fudbala.

Na sminku možete videti, takođe, kako je jedan španski pilot, vozio avion pun Španaca i držao ih u neizvesnosti do poslednjeg trenutka, dok im nije saopštio da su prvaci sveta.