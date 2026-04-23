Crvena zvezda je za 179. večiti derbi protiv Partizana pripremila posebno iznenađenje za najmlađe navijače, koji će kroz kreativnu aktivaciju imati jedinstvenu priliku da zakorače na teren Marakane i dožive nezaboravno iskustvo.

- Pozivamo decu da nacrtaju kako oni doživljavaju večiti derbi i donesu svoje crteže u fan zonu na zapadu ispred Red Star šopa u nedelju od 16 časova. Pet najlepših radova na temu predstojeće utakmice protiv večitog rivala biće nagrađeno, a njihovi autori će na poluvremenu 179. večitog derbija izaći na glavni teren, imati šansu da šutiraju na mali gol i osvoje vredne nagrade.

Svi koji postignu gol biće nagrađeni, a obezbeđene su i utešne nagrade za ostale učesnike.

Da biste učestvovali, potrebno je da na poleđini crteža napišete ime i prezime deteta, kao i kontakt telefon roditelja ili staratelja.

Odabrani učesnici biće kontaktirani na samom početku utakmice.

Zvezdaši , vidimo se u nedelju na Marakani - piše na sajtu Zvezde.