Već mesecima govori se o odlasku Dijega Simeonea sa mesta trenera Atletiko Madrida, a možda rešenje za njegovu zamenu već jeste među "jorgandžijama".

U pitanju je legenda kluba Fernando Tores koji već neko vreme vodi mladi tim Atletika.

O njegovoj budućnosti govori se i van Španije. Toresov bivši saigrač iz reprezentacije, Fernando Ljorente, otvorio je zanimljivu mogućnost da bi Tores jednog dana mogao da se vrati na Enfild, ali kao šef struke.

- Da li Fernando Tores može jednog dana da bude trener Liverpula? Sigurno. Izabrao je drugačiji put od Seska Fabregasa, bio je strpljiv i odlučio da krene postepeno kroz rad sa mladim ekipama i skupljanje iskustva. Verujem da će Fernando postati veliki trener jer ima neverovatnu karijeru, zna mnogo o fudbalu i sigurno čeka pravi trenutak da napravi sledeći korak - poručio je Ljorente za Hajper.