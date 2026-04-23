Čuveni spiker fudbalskog kluba Partizan Ljubomir Ljuba Perić nedavno je bio gost podkasta "Sportcast" gde se dotakao neobične teme - Hajduka iz Splita.

On je tom prilikom istakao da je to srpski klub, a imao je i objašnjenje.

- Pa jeste, jeste. Ja to pokušavam ljudima da objasnim. Ljudi treba da shvate da Hajduk, prvo šta znači hajduk? To je srpski naziv za junaka. Hrvati su imali uskoke, nisu imali hajduke. Hajduk je srpski klub koji je napravljen od Srba koji su živeli u to vreme u Dalmaciji. Pola Dalmacije, ja neću sada da pričam o politici, ali Hajduk su napravili Srbi koji su u to vreme živeli.

Objasnio je kakav tačno odnos gaji prema splitskom timu.

- Ja sam posle Partizana, najsimpatičniji klub... Ne navijam za Hajduk, nisam bio ni na jednoj Hajdukovoj utakmici, samo ovo što je igrao sa Partizanom, ali sam simpatizer Hajduka u odnosu na Dinamo. I redovno pratim utakmice Hajduka. Znam i pesme - rekao je Ljuba Perić.