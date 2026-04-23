Poražen je od Matea Beretinija ne uzevši niti jedan gem u Monaku.

- Poniženje je izgubiti 6:0, 6:0, ali takav je život. Takav je sport. Nisam prvi, a neću biti ni poslednji. Takvi dani se jednostavno dešavaju. Naravno, usledilo je nekoliko teških dana za mene. Mogu reći da je bila potrebna jedna sedmica da se vratim u neki normalni ritam i da razumem šta naredno da učinim - rekao je Medvedev.

Nastavio je u istom ritmu.

-Igrati na šljaci je kao da igrate FIFA, ima mnogo nepredviđenih faktora koje ne možete da kontrolište, koji nisu u vašim rukama. Eto, recimo, loš odskok loptice. Možete da uradite sve kako valja i da ipak promašite, to zna da bude strašno frustrirajuće. Zato tada idem na sve ili ništa, ili pogodim ili promašim i to je to - zaključio je tada Medvedev.

Rus je posle Monte Karla stigao u Madrid gde je slobodan u prvom kolu, a onda u drugom igra protiv Fabijana Marožana ili Itana Kvina.