Nemački teniser je u finalu Rolan Garosa savladao Italijana Flavija Kobolija sa 3:2 u setovima i tako napokon skinuo prokletstvo i okitio se titulom na najvećim turnirima.

Zverev je već dugi niz godina u svetskom vrhu. Višestruki je osvajač turnira iz masters serije, dva puta je podizao pehar na Završnom mastersu, a ima i olimpijsko zlato iz Tokija. Ipak, falio je taj grend slem. Tri puta je igrao finale, sva tri puta je poražen i mnogi su sumnjali da li će ikada uspeti da razbije taj maler.

To se konačno desilo sedmog juna na "Filip Šatrijeu". Mučio se Zverev da slomi Kobolija, pritisak je bio ogroman, ali je na kraju uspeo da slavi i tako uđe u odabrano društvo.

Naime, Zverev je postao tek sedmi aktivni teniser koji ima barem jednu grend slem titulu.

Na vrhu ove liste je naravno Novak Đoković sa 24 pehara na najvećim turnirima, po čemu je apsolutni rekorder. Sledi Karlos Alkaraz sa sedam naslova, Janik Siner sa četiri, a tu je i Sten Vavrinka, koji je u vreme vladavine Velike trojke uspeo da osvoji tri grend slema.

Marin Čilić je, takođe, uspeo da osvoji grend slem, kada je bio bolji od Keija Nišikorija na US Openu 2014. godine, dok je Danil Medvedev slavio protiv Đokovića 2021. godine.

Sada je u tom društvu i Saša Zverev.