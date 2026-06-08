Prijateljska utakmica između Danske i Ukrajine pala je potpuno u drugi plan posle dramatičnih scena koje su ponovo uznemirile fudbalsku javnost širom Evrope. Sve je bilo u znaku rezultata 2:1 za Dansku, sve dok se u jednom trenutku nije dogodio incident. Kristijan Eriksen je ponovo pao na terenu.

Situacija je, srećom, ovog puta brzo dovedena pod kontrolu. Prvi koji je javno govorio o stanju igrača bio je doktor danske reprezentacije Morten Boesen, koji je potvrdio da je Eriksen brzo došao svesti i da je bio u stanju da sam napusti teren.

“Kristijan se oseća dobro i napustio je teren sopstvenim snagama. Po mom mišljenju, njegov pejsmejker funkcioniše ispravno. Nakratko je izgubio svest, ali se brzo oporavio i odmah smo uspeli da uspostavimo kontakt s njim. Sada će morati da obavi dodatne preglede u bolnici kako bi se utvrdio uzrok događaja. U stalnom smo kontaktu s njim i lekarima iz bolnice. Kristijan je dobro i zamolio me je da pozdravim sve igrače i kažem im da je u redu”.

Danski fudbalski savez je potom potvrdio da se meč neće nastaviti, dok su medicinske službe ostale u punoj pripravnosti i nastavile da prate njegovo stanje. Iako je inicijalni šok bio ogroman, prve informacije donele su i određeno olakšanje u reprezentaciji Danske i među navijačima.

Scene sa terena momentalno su vratile sećanje na jedan od najpotresnijih trenutaka u modernom fudbalu. Eriksen je, podsetimo, tokom Evropskog prvenstva 2021. godine u meču protiv Finske kolabirao zbog srčanog zastoja, posle čega je njegova karijera bila ozbiljno dovedena u pitanje, pre nego što se kasnije vratio profesionalnom fudbalu nastupajući za Brentford, Mančester junajted i Volfzburg.