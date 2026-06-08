Zverev je sa peharom u ruci stao pred kamere, a onda mu se obratio Amerikanac Sem Kveri koji u karijeri nije podigao nijedan grend slem pehar.

On je godinama teniski analitičar i očigledno je da mu je Zverev zamerio neku od izjava, ali ipak se sve završilo u prijateljskom tonu.

"Sem ovde. Bravo. Čestitke", rekao je Kveri tokom uključenja.

"Sem ko?", upitao je Zverev.

"Sem K.", kazao je Amerikanac.

"Zašto si ti na ovom kanalu, ko te je unajmio? Zašto si ovde? Imate sve šampione, a onda imate i Sema Kverija", rekao je Zverev i izazvao muk u studiju.

Usudio se Kveri da nastavi i nekako formulisao pitanje: Kada se završio poslednji poen, da li si osetio olakšanje ili uzbuđenje?

"Prvo, veoma sam srećan što držim ovo - jer si ti rekao da nikad neću. Hvala ti puno na poverenju. Za ljude koji ne znaju, imamo ljubav-mržnja odnos. Zapravo volim to. Volim da ti otežavam", rekao je Nemac, a onda nastavio:

"Zapravo, bio sam u stanju šoka, mislio sam da treba da nastavim da igram dalje, ali kada sam pogledao u moj boks kako slave, rekao sam sebi: 'Okej, gotovo je, ja sam grend slem šampion'. Bilo je veliko olakšanje onda sam osetio nalet emocija", rekao je Nemac.