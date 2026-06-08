Džaka i drugovi su stigli u svoj kamp, a onda... Nisu se nadali da će ih ovako nešto zadesiti...

Njihov trening kamp je u San Dijegu i objavili su fotografije na kojima pokazuju šta se gde na mapi nalazi. Gde su teretana, svlačionice, prostor za trening i slično i gde se nalaze oblasti na kojima se nalaze zmije.

Pojedini strani mediji tvrde da su Švajcarci već počeli da istražuju mogućnost promene baze za trening na neko bezbednije mesto.

Švajcarska se nalazi u grupi "B" sa reprezentacijama Kanade, Bosne i Hercegovine i Katara i glavni su favoriti za prvo mesto u grupi.

Ostaje da se vidi kakva će biti njihova odluka...