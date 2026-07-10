Manzambi (20) je zbog povrede kolena već propustio duel osmine finala protiv Kolumbije, koji je Švajcarska dobila posle boljeg izvođenja penala sa 4:3.

- Pokušali smo sve što smo mogli da ga osposobimo da igra. Nažalost, povreda Manzambija je veliki hendikep za nas. Bio je to pravi šok, bio je u naletu. Videla se radost sa kojom je igrao, kao i način na koji su saigrači reagovali. Videlo se koliko je sve dobro funkcionisalo tokom ovog turnira. Nažalost, on ne može da igra - izjavio je selektor Švajcarske Murat Jakin.

Manzambi je u dosadašnjem delu SP zabeležio tri gola i dve asistencije.

Utakmica između Švajcarske i Argentine biće odigrana u nedelju od tri časa u Kanzas Sitiju.