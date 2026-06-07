Danski vezista Kristijan Eriksen pao je na teren i hitno prebačen u bolnicu.

Igrao se 65. minut prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine kada se Kristijan Eriksen uhvatio za grudi i pao na teren. Usledila je prava drama, lekari su utrčali, a nakon nekoliko minuta je vezista prevezen u bolnicu.



Svi su se uplašili i prisetili Evropskog prvenstva iz 2021. godine kada je Eriksen pao na sred utakmice i nakon toga jedva preživeo.

Pogledajte kako je izgledao trenutak kada se Eriksen srušio: