Policija je reagovala zbog incidenta na Trust aveniji u Kanzas Sitiju, u blizini hotela u kom odseda delegacija Engleske uoči Svetskog prvenstva.

Organi reda su poslati na teren nakon što su se čuli pucnji, a po dolasku su zatekli veliki broj ljudi koji se razilazi.

Tri žene su zadobile povrede i prebačene su u bolnicu. Kasnijom proverom utvrđeno je da je ukupno devet odraslih osoba zatražilo medicinsku pomoć u više bolnica. Na sreću, nijedna od povređenih osoba nije u životnoj opasnosti. Do ovog trenutka policija nije uhapsila nijednog osumnjičenog.

Igrači i stručni štab Engleske trenutno se nalaze na Floridi, gde završavaju pripreme pred Mundijal.

Pobedili su Novi Zeland rezultatom 1:0, a u sredu će u Orlandu igrati protiv Kostarike.