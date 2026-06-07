Aleksandar Zverev je imao vrlo interesantan razgovor sa Semom Kverijem po završetku finala Rolan Garosa.

Nemački teniser je u finalu pobedio Flavija Kobolija i konačno osvojio prvu grend slem titulu.

- Sem ovde. Bravo. Čestitke - rekao je Kveri, koji radi za "TNT Sports".

- Sem ko - upitao je Zverev.

- Sem K - rekao je bivši američki teniser.

- Zašto si ti na ovom kanalu, ko te je unajmio? Zašto si ovde? Imate sve šampione, a onda imate i Sema Kverija - oštro je krenuo Zverev.

- Kada je taj poslednji udarac iznad glave otišao predaleko, jesi li osetio olakšanje ili više uzbuđenja - upitao ga je Kveri.

- Prvo i prvo, veoma sam srećan što držim ovo. Jer si ti rekao da nikad neću. Hvala ti puno na poverenju. Za ljude koji ne znaju, imamo ljubav-mržnja odnos. Zapravo volim to. Volim da ti otežavam - rekao je Nemac.