Aleksandar Zverev je osvojio Rolan Garos! Nemački teniser je u finalu savladao Flavija Kobolija sa 3:2, po setovima 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 i tako došao do svoje prve grend slem titule u karijeri.

Mnogi su sumnjali da li će Saša ikada uspeti da osvoji trofej na najvećim turnirima zbog brojnih prilika koje je propustio, ali je ovog popodneva na "Filip Šatrijeu" konačno ostvario svoj san i skinuo prokletstvo.

Finale je počelo najbolje moguće za trećeg tenisera sveta. Zverev je nakon maratonskog prvog gema napravio brejk, koji je zatim lako potvrdio.

Kobolija je u potpunosti pojeo pritisak igranja prvog grend slem finala, što je Zverev maksimalno iskoristio i u petom gemu došao do duplog brejka. Nije se Saša na tome zaustavio, pa je još jednom oduzeo servis protivniku i u velikom stilu dobio prvi set.

Oslobodio se Koboli pritiska na početku drugog seta i počeo da igra mnogo bolje. Čuvao je svoj servis, čekao šansu za brejk i dočekao ju je u sedmom gemu. Bio je to prvi težak gem za Zvereva u ovom meču i odmah je poklekao. Italijan je napravio brejk koji je potom potvrdio, a zatim sačuvao servis i izjednačio u setovima.

U trećem setu su obojica držali svoj servis. Zverev je u ranoj fazi propustio dve brejk lopte, a nastavak je protekao mirno. Tako je bilo sve do desetog gema kada je Koboli svojim greškama poklonio brejk, a samim tim i set Zverevu, koji je tako došao na korak od titule.

Napravio je Koboli brejk odmah na startu četvrtog seta. Zverev je u prvom gemu odservirao dve duple greške. Čuvao je Italijan prednost sve do šestog gema kada je Zverev vratio brejk.

Ipak, radost Nemca je kratko trajala pošto mu je Flavio odmah u narednom gemu ponovo oduzeo servis. Zatim je na 5:4 servirao za izjednačenje, ali se Zverev vratio i potom je taj-brejk odlučivao.

Zverev je poveo 3:1 u odlučujućem gemu, a onda se uvukla nervoza. Dobio je Koboli pet uzastopnih poena, a zatim je slavio sa 7:5 i meč uveo u peti set.

Peti set je ličio na prvi. Kada se očekivala drama, Koboli se potpuno raspao. Zverev je ekspresno poveo 4:0, a zatim još jednom oduzeo servis protivniku i sa 6:1 rešio meč u svoju korist, pa je tako u svom četvrtom finalu konačno došao do prve grend slem titule.

ZVEREV - KOBOLI 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1

Peti set

6:1 - Aleksandar Zverev je šampion Rolan Garosa!

5:1 - Zverev je na gem od prve grend slem titule.

4:1 - Prvi gem za Kobolija u petom setu.

4:0 - Veliku priliku je imao Koboli da vrati jedan brejk. Prosto je neverovatno šta je Italijan promašio na 30:40. Zverev se izvukao, dobio ovaj gem i nedostaju mu još dva za titulu.

3:0 - Dupli brejk Zvereva! Ovo je sada već ozbiljna prednost koju Nemac ne sme da ispusti.

2:0 - Uz mnogo muke je Zverev potvrdio brejk. Suočavao se treći reket sveta sa brejk loptom, ali je uspeo da je neutrališe i potvrdi brejk.

1:0 - Brejk pravi Zverev na početku odlučujućeg seta. Iskoristio je Nemac treću priliku i oduzeo servis protivniku.

Taj-brejk četvrtog seta

5:7 - Spektakularnim forhendom Koboli stiže do izjednačenja. Igraće se peti set na "Filip Šatrijeru".

5:6 - Pa šta se ovo dešava? Koboli je promašio nemoguće!

4:6 - Prelep drop-šot Kobolija koji ima dve set lopte.

4:5 - Prekida Zverev seriju Kobolija od četiri uzastopna poena.

3:5 - Šta radi Saša Zverev!? Dupla greška Nemca i Koboli sada ima sve u svojim rukama.

3:4 - Treći poen u nizu osvaja Koboli i preokreće rezultat.

3:3 - Italijan je izjendačio.

3:2 - Vraća Koboli mini brejk.

3:1 - Dobija Zverev ovaj maratonski poen.

2:1 - Nije imao sreće Koboli i Zverev pravi dva mini brejka u nizu.

1:1 - Greši Italijan i poklanja poen Zverevu.

0:1 - Fantastičan poen pripada Koboliju koji odmah dolazi do mini brejka.

Četvrti set

6:6 - Idemo u taj-brejk!

6:5 - Dobija Zverev i drugi gem u nizu, pa je sada na gem od prve grend slem titule.

5:5 - Vraća Zverev brejk! Kakva drama u četvrtom setu!

4:5 - Ostaje za sada Zverev u ovom setu. Koboli će u narednom gemu servirati za 2:2.

3:5 - Preživeo je Koboli. Dobio je Italijan dugačak gem i nalazi se na korak od izjednačenja u setovima.

3:4 - Novi brejk! Odmah je uzvratio Koboli i ponovo ima prednost.

3:3 - Vraća Zverev brejk! Greškama Kobolija je Saša došao do 0:40. Italijan je spasao tri brejk lopte, ali ne i četvrtu, pa je Nemac stigao do izjednačenja.

2:3 - Novi gem za Zvereva.

1:3 - Čuva Koboli brejk prednosti.

1:2 - Bez izgubljenog poena Zverev dobija prvi gem u ovom setu.

0:2 - Koboli je potvrdio brejk.

0:1 - Odmah brejk! Katastrofalan gem Zvereva koji je odservirao dve duple greške.

Treći set

6:4 - Brejk Zvereva u najvažnijem trenutku! Dve kobne greške je napravio Koboli i praktično poklonio brejk rivalu koji se sada nalazi na set od prve grend slem titule.

5:4 - Fenomenalnim poenom Zverev dobija ovaj gem i prebacuje pritisak na rivala koji će servirati za ostanak u trećem setu.

4:4 - Nezgodno je bilo u ovom gemu za Kobolija na 30:30, ali je Italijan odličnim potezima izjednačio.

4:3 - Novi siguran gem za Nemca.

3:3 - Ne popušta Koboli. Još uvek nema brejka u ovom delu igre.

3:2 - Nije Zverev dopustio da ga poremete neiskorišćene brejk lopte.

2:2 - Preživeo je Koboli! Sjajnim potezima je Italijan spasao dve brejk lopte i poravnao rezultat.

2:1 - Miran početak trećeg seta. Zverev ponovo stiže do prednosti.

1:1 - Bez većih problema Koboli dolazi do izjednačenja.

1:0 - Dobija Zverev prvi gem u trećem setu.

Drugi set

4:6 - Koboli je izjednačio na 1:1! Rasplamsala se borba na "Šatrijeu".

4:5 - Izuzetno dug gem koji dobija Zverev. Koboli će u narednom servirati za izjednačenje.

3:5 - Koboli je potvrdio brejk i nalazi se na korak od izjednačenja.

3:4 - Brejk Kobolija! Maratonski gem, prvi problematičan za Zvereva u ovom finalu i Nemac ga je odmah izgubio. Nije Flavio iskoristio prvu brejk loptu, ali jeste drugu i prvi put na meču vodi.

3:3 - Ponovo Koboli dobija svoj gem. Nije Flavio imao brejk loptu, ali igra sve bolje.

3:2 - Obojica drže svoj servis u drugom setu. Za sada bez brejk lopti.

2:2 - Budi se Koboli. Još jedan siguran gem za Italijana.

2:1 - Zverev i dalje neumoljiv u svojim servis gemovima.

1:1 - Konačno gem za Kobolija. Izgubio je Italijan samo jedan poen i došao do izjednačenja. Da li je ovo nagoveštaj povratka?

1:0 - Još jedan siguran gem za Zvereva koji nastavlja tamo gde je stao u prvom setu.

Prvi set

6:1 - Dominantan prvi set Saše Zvereva. Nemac je bio nezaustavljiv u ovom delu igre, dok je Kobolija pojeo pritisak igranja prvog grend slem finala.

5:1 - Saša je na gem od osvajanja prvog seta.

4:1 - Dupli brejk Zvereva koji dominira u prvom setu.

3:1 - Bez većih problema Zverev dobija još jedan servis gem.

2:1 - Upisuje se Koboli i osvaja prvi gem u ovom finalu.

2:0 - Zverev je potvrdio brejk.

1:0 - Odmah brejk na startu finala! Maratonski prvi gem koji je trajao osam minuta pripada Zverevu koji je uspeo da iskoristi četvrtu brejk loptu.

Počelo je finale! Prvi na servisu Flavio Koboli.

15:15 - Ni jedan ni drugi do sada nisu osvojili grend slem titulu, pa će se danas u Parizu ispisati istorija.

15:05 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Rolan Garosa u kojem se sastaju Aleksandar Zverev i Flavio Koboli. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pariza.