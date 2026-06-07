Nemački teniser Alekasnder Zverev napokon je došao do grend slem titule. On je u finalu Rolan Garosa pobedio Flavija Kobolija sa 3:2. Po setovima je bilo 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1.

Ovaj meč je bio od velike važnosti i za najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Nemac je titulom u Parizu obradovao i Novaka. Osvajač 24 grend slem trofeja je eliminisan u trećem kolu, pošto ga je pobedio Žoao Fonseka i tako je izgubio 700 bodova, jer je prošle godine dogurao do polufinala.

Đoković će tako na najnovijoj ATP listi koja izlazi u ponedeljak biti sedmi na svetu, a mogao je da padne i na osmo mesto da je Koboli osvojio Rolan Garos.

Uprkos eliminaciji u drugom kolu, Janik Siner je zadržao prvo mesto, Karlos Alkaraz je drugi, a Zverev treći. Koboli je napredovao za četiri mesta, pa će od ponedeljka biti deseti reket planete.