Kristijan Eriksen se srušio na teren usred meča Danske i Ukrajine u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo.
Nakon što je 10 minuta proveo na travi, on je ustao i publika ga je pozdravila, a on je igru napustio uz pomoć svoje supruge.
Oglasio se lekar reprezentacije Danske i otkrio o čemu je reč.
- Kristijan je dobro i sam je napustio teren. Koliko vidim, defibrilator je radio kako treba. Nakratko je izgubio svest, ali ju je vrlo brzo povratio, te smo ubrzo ponovo stupili u kontakt sa njim - izjavio je on, pa je dodao:
- Čini mi se da sam video kako se hvata za prsa, a onda se srušio. Prilično brzo je došao svesti, mislim da je uređaj dobro odradio posao i vratio ga u život.
Podsetimo, Eriksen je tokom Evropskog prvenstva 2020. doživeo srčani udar na terenu nakon, preživeo je zahvaljujući brzoj reakciji lekara, ali je nakon ugradnje defibrilatora dobio dozvolu da se vrati na teren.
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