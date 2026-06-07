Kristijan Eriksen se srušio na teren usred meča Danske i Ukrajine u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo.

Nakon što je 10 minuta proveo na travi, on je ustao i publika ga je pozdravila, a on je igru napustio uz pomoć svoje supruge.

Oglasio se lekar reprezentacije Danske i otkrio o čemu je reč.

- Kristijan je dobro i sam je napustio teren. Koliko vidim, defibrilator je radio kako treba. Nakratko je izgubio svest, ali ju je vrlo brzo povratio, te smo ubrzo ponovo stupili u kontakt sa njim - izjavio je on, pa je dodao:

- Čini mi se da sam video kako se hvata za prsa, a onda se srušio. Prilično brzo je došao svesti, mislim da je uređaj dobro odradio posao i vratio ga u život.

Podsetimo, Eriksen je tokom Evropskog prvenstva 2020. doživeo srčani udar na terenu nakon, preživeo je zahvaljujući brzoj reakciji lekara, ali je nakon ugradnje defibrilatora dobio dozvolu da se vrati na teren.