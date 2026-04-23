Danima već traje ozbiljna istraga u Italiji oko prostitucije, ali i korišćenja droga od strane velikog broja fudbalera Serije A.

Iako istraga još traje, u javnosti se sve češće povezuje sa krugovima profesionalnih fudbalera iz Serie A (brojka ide do čak 70 poznatih fudbalera), ali i sa ljudima iz njihovog najbližeg okruženja - agentima, prijateljima i "organizatorima" noćnog života.

Postojao je uhodan sistem u koji su uključeni makroi, preko 100 prostitutki i žena za "pratnju" koje su bile upošljavane za nečiste radnje. U sve je umešana i nova vrsta droge.

"Droga balon", ili drugačije nazvana "gas za smeh" je supstanca koja ima kratkotrajno dejstvo, ali ne ostavlja tragove u organizmu. To je navelo veliki broj sportista da je koriste jer na kontrolnim doping testovima ne bi pokazalo nikakve probleme.

Iz jednog presretnutog razgovora vidi se koliko je sve bilo opušteno i uigrano:

"Mi smo u Duki, u Me Milanu, potrebni su nam baloni“, na šta stiže odgovor: „U redu, poslaću nekoga“. Taj kratak dijalog otkriva da se u luksuznom hotelu ME Milan Il Duca nalazila devojka u društvu fudbalera, koja je bez problema mogla da naruči ovu supstancu - što ukazuje na postojanje čitave mreže koja je to omogućavala.