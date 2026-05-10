Fudbaleri Koma pobedili su danas na u gostima Veronu rezultatom 1:0 u utakmici 36. kola Serije A.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Anastasios Duvikas u 71. minutu.

Komo se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 65 bodova, samim tim je obezbedio i igranje u evropskim kupovima, a u sledećem kolu dočekaće Parmu.

Još uvek se ne zna da li će to biti Liga Evrope, Liga Konferencije, ili čak Liga Šampiona, ali jedno je sigurno – ovaj mali klub iz Lombardije prolazi kroz najuspešniji period u svojoj istoriji.

Verona je na pretposlednjoj, 19. poziciji sa 20 bodova i u narednom kolu gostovaće Interu.