Istorijski uspeh Fabregasovog tima: Fudbaleri Koma pobedili Veronu u Seriji A
Fudbaleri Koma pobedili su danas na u gostima Veronu rezultatom 1:0 u utakmici 36. kola Serije A.
Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Anastasios Duvikas u 71. minutu.
Komo se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 65 bodova, samim tim je obezbedio i igranje u evropskim kupovima, a u sledećem kolu dočekaće Parmu.
Još uvek se ne zna da li će to biti Liga Evrope, Liga Konferencije, ili čak Liga Šampiona, ali jedno je sigurno – ovaj mali klub iz Lombardije prolazi kroz najuspešniji period u svojoj istoriji.
Verona je na pretposlednjoj, 19. poziciji sa 20 bodova i u narednom kolu gostovaće Interu.
