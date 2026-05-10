Izuzetno važan meč u borbi za izlazak na evropsku scenu igraju međusobno Gent i Anderleht u sedmom kolu plej-ofa belgijske Župiler lige, a u prvom planu je, neplanirano, bio Mihajlo Cvetković.

U poslednje vreme smo pisali o njegovim golovima, načinu na koji rešeta mreže kao jedan od najmlađih članova kluba iz Brisela, ali i pogocima u dresu omladinske reprezentacije Srbije, koju je odveo na Evropsko prvenstvo pored Engleske i Portugala.

Sada je bivši član Čukaričkog napravio veliku glupost, zbog koje će možda i završiti sezonu, ukoliko suspenzija bude rigorozna. Naime, u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, on je na polovini terena u duelu sa suparnikom odlučio da udari suparnika.

Svestan je odmah bio Cvetković težine svog poteza, tako da mu nije bilo spasa, morao je ranije u svlačionicu. Biće ovo, nadamo se, vredna lekcija za velikog bisera srpskog fudbala, koji zaista igra u sjajnoj formi.

U momentu crvenog kartona, na semaforu je bilo 1:1, pošto je Anderleht poveo auto-golom Leonarda Lopeša u 11. minutu, a Gent izjednačio u 44. preko Žan-Kevina Duvernea.