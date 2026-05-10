Fudbaleri Seltika pobedili su na svom terenu Rendžers rezultatom 3:1 u Old firm derbiju i meču trećeg kola plej-ofa škotskog prvenstva.



Rendžers je poveo u devetom minutu golom Mikija Mura, a Hjun-Jun Jang je u 23. minutu pogodio za izjednačenje.



Pobedu domaćoj ekipi doneo je Daizen Maeda golovima u 53. i 57. minutu.





Bila je ovo 452. Old firm utakmica, Seltik je došao do 172. pobede, koliko ima i Rendžers, a 108 puta je bilo nerešeno.



Harts je vodeći na tabeli škotskog prvenstva sa 77 bodova, Seltik je drugi sa 76, dok je Rendžers na trećoj poziciji sa 69 bodova, dva kola pre kraja sezone.