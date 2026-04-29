Srpski napadač igra odlično u dresu Anderlehta, pa se već spekuliše o njegovog novom iskoraku u karijeri.

Kvalitetna izdanja ukrašena sa osam golova i dve asistencije nisu prošla nezapaženo, a kako piše "Het Laatste Nieuws", Srbin bi već narednog leta mogao da ih naplati i napravi novi iskorak.

Isti izvor navodi da za Mihajla već sada postoji veliko interesovanje, pogotovo iz Italije, te da kraljevski klub može da se nada punoj kasi ukoliko odluči da proda mladog golgetera.

- Za devetnaestogodišnjeg napadača je već prošle zime bilo konkretnog interesovanja, posebno iz Italije – i mogao bi Anderlehtu doneti značajnu sumu novca - piše spomenuti portal.