Mlada fudbalska reprezentacija Srbije obradovala je čitavu naciju 2015. godine kada je na Novom Zelandu uspela da postane svetski šampion. Uspeh "orlića" i čuvene generacije Veljka Paunovića i dan danas se prepričava.

Mnogi fudbaleri iz te generacije danas igraju širom planete. Od Italije, Francuske, pa sve do daleke Indije. Nekima je karijera krenula uzlaznom putovanjom, dok je drugima otišla stramputicom.



Zlato sa Srbijom, pa promena reprezentacije

Heroj pobede nad Brazilom i strelac prvog gola za Srbiju Staniša Mandić (31) bliži je drugoj grupi. Nekadašnji fudbaler Čukaričkog nakon što je podigao trofej sa "orlićima" odlučio je da ih "izda" pa je prešao da igra za Crnu Goru.

Zvanično je debitovao za "đetiće" još 2015. godine, ali je od tada odigrao samo četiri utakmice bez učinka.

Rat Zvezde i Partizana, titula u Sloveniji, povratak u Srbiju i otkaz posle tri utakmice

Nakon Mundijala na Novom Zelandu za njega su se interesovali mnogi klubovi, između ostalih Crvena zvezda i Partizan. Ipak, Mandić je odlučio da ostane u Čukaričom gde je odigrao 75 utakmica i začinio ih sa šest pogodaka i pet asistencija.

Nakon toga usledila je selidba u norveški Sogndal, a onda je morao sreću da potraži u Zrinjskom iz Mostara, da bi prošle godine stigao u slovenačku Muru sa kojom je postao šampion. Prošle sezone odigrao je 19 utakmica, ali nije bio od koristi svom timu, pa je pao u drugi plan.

Nakon toga usledio je povratak u Srbiju gde je nosio dres Metalca gde je odigrao 11 utakmica, postigao jedan gol i otišao put Bahreina gde se zadržao samo tri utakmice i dobio otkaz, pa je bez kluba bio sve do odlaska u Indoneziju u ekipu Ist Rifa odakle je stigao u GOŠK Gabelu, branio je boje kineskog drugoligaša Vuga, a sada nosi dres kluba Arsenal Tivat. Ove sezone postigao je jedan gol uz dve asistencije na 27 mečeva.