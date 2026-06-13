Na Hvaru je sprečen planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, nakon što je policija intervenisala i uhapsila više osoba, potvrđeno je iz policije, dok pojedini mediji prenose i neslužbene informacije o mogućem motivu incidenta. Uz to, Mup Hrvatske objavio je i fotografiju zaplenjenih navijačkih rekvizita, koje su navijači nosili u prtljažnicima vozila i plovila.

Prema navodima iz istrage, policija je u četvrtak u poslepodnevnim satima u blizini jednog hotela u Hvaru uočila dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba. Muškarcima je naloženo da izađu iz vozila, utvrđen im je identitet i izvršen je detaljan pregled.

Mediji u Hrvatskoj, bave se ovom temom i iznose detalje. Slobodna Dalmacija prenosi da su policijski službenici su tom prilikom pronašli predmete pogodne za napad i nanošenje povreda, kao i sredstva za maskiranje identiteta. U vozilima su, kako je navedeno, pronađene drvene i teleskopske palice, delom skrivene u unutrašnjosti i prtljažniku, prekrivene jaknama i peškirima. Portal 24sata.hr iznosi detalje.

- U četvrtak, 11. juna 2026. godine, u poslepodnevnim satima, patrola Policijske stanice Hvar uočila je u blizini hotela na Hvaru dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. Muškarcima je izdata naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i izvršen vizuelni pregled vozila. Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i nanošenje povreda osobama, kao i predmeti za maskiranje lica. U vozilu, na podu i u prtljažniku, prekriveni jaknama i peškirima, nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopske palice i fantomke za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhapšene“, saopštili su iz policije i dodali:

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, prema prethodnom dogovoru, dvanaest osoba gliserom pristalo na ostrvo Hvar u uvalu Stiniva Bruška (oko 10 km od hotela), gde su ih, takođe prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca sa kombi vozilom i putničkim vozilom, sa ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smeštena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada. Tom prilikom su, sa namerom fizičkog obračuna, prethodno prikupili i kod sebe posedovali hladno oružje (teleskopske palice) i oruđe pogodno za napad (drvene palice), kao i sredstva za maskiranje lica (fantomke). U glisere su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima - dodaju.

Neslužbeno se saznaje da se kao mogući povod pominje informacija da je jedan od radnika imao tetovažu sa natpisom „Srbija“, nakon čega je, prema tim navodima, navodno dogovoren plan dolaska i napada. Policija taj navod zvanično nije potvrdila.

Protiv svih 14 uhapšenih podneta je krivična prijava zbog sumnje na dogovor radi izvršenja krivičnog dela u vezi sa nasilničkim ponašanjem i zločinom iz mržnje.

Četiri osobe su predane pritvorskom nadzorniku, dok su vozila, gliseri i oprema za napad privremeno oduzeti kao dokazni materijal.

Zaplenjeni su, prema policijskim informacijama, drvene palice, teleskopske palice, kao i sredstva za maskiranje – uključujući fantomke.