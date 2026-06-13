Fudbaleri SAD savladali su Paragvaj rezultatom 4:1 u prvom meču D grupe na Svetskom prvenstvu.



Damijan Bobadilja postigao je autogol u sedmom minutu, a dvostruki strelac bio je Folarin Balogun, u 31. i 45+5. minutu.



Pogodak za Paragvaj postigao je Maurisio u 73. minutu, da bio Đovani Rejna u 90+8. minutu sjajnim golom postavio konačan rezultat.



U drugom meču grupe D sastaju se Australija i Turska, u nedelju od šest sati.

Utakmici je prisustvovao i legendarni Bora Milutinović.

Velibor Bora Milutinović je legendarni srpski i jugoslovenski stručnjak i trener koji je ušao u istoriju svetskog fudbala kao jedini selektor koji je vodio pet različitih reprezentacija na pet uzastopnih Svetskih prvenstava.

Ovaj neverovatan niz ostvario je u periodu od 1986. do 2002. godine ((Meksiko 1986, Kostarika 1990, Sjedinjene Američke Države 1994, Nigerija 1998 i Kina 2002).), a do prvenstva 2026. godine bio je apsolutni rekorder, kada mu se na toj listi uzastopnih učešća pridružio Karlos Keiroš. Sa prve četiri reprezentacije uspeo je da prođe prvu fazu takmičenja, što se smatra jednim od najvećih trenerskih dostignuća u istoriji Mundijala.