Nemački teniser Aleksandar Zverev za nemački "Bild" istakao je da je zbog bolova sa kojima se suočavao prethodne sezone zbog leđa, moram da primi veliki broj injekcija.

- Prošle godine sam imao mnogo problema sa leđima. Zato sam u decembru išao kod doktora i od njega sam dobio bar 60 injekcija. Ne verujem da ih je bilo 70. Tako sam osigurao da ću u ovoj sezoni igrati bez bolova - rekao je Zverev.

Zverev kaže da mu to nije bila prva poseta ovakve prirodu doktoru.

- Bio sam kod njega i prošlog proleća, posle mastersa u Rimu. Tada sam primio dva seta po 20 injekcija. Miler-Volfart (doktor kod kog se lečio prim. prev.) mi je mnogo pomogao, njegova uloga je veoma važna.

Osim uobičajenih problema sa povredama, koje imaju svi sportisti, Zverev je dijabetičar.

- Moj primer je dobar za sve roditelje čija deca pate od ove bolesti. Ja sam dokaz da se i uz dijabetes mogu postizati vrhunski rezultati u sportu. Mnogo puta sam pričao o tome, a sada sam to i dokazao. Pričati je jedna stvar, a pokazati potpuno druga. Ja imam ovu bolest a sad drugi imaju dobar primer da je sve moguće.

Zverev ima želju da igra bar do 39. godine, a na terenu ima jedan dobar primer, a to je Novak Đoković koji je baš nedavno napunio toliko.

- Želim da igram bar još deset godina. Uživam u treninzima, uživam da idem u teretanu. Čak i da danas prekinem da igram, nastavio bih da treniram. Naravno da je osvajanje titula ogroman motiv, ali to nije najvažniji razlog zbog radim tako mnogo. Volim to. Ako ne treniram, ne osećam se dobro. To ne znači da ću sada osvojiti Vimbldon, ali neću ni prekinuti da vežbam - rekao je osvajač Rolan Garosa.