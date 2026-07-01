U hrvatskim medijima i na društvenim mrežama podigla se velika bura posle emisije "Americana" na HRT-u, u kojoj je legendarni Tomislav Ivković svojim komentarom o voditeljki Valentini Miletić izazvao brojne reakcije javnosti.

Tokom analize utakmice Hrvatske i Gane, Ivković je u studiju, u opuštenom tonu, prokomentarisao izgled voditeljke, što je naišlo na osudu dobrog dela javnosti.

U jednom trenutku Ivković je rekao:

- Došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam šta je čekala - rekao je Ivković.

Nakon toga su se i drugi gosti nadovezali komentarima na njen izgled, što je dodatno pojačalo kontroverzu.

Njegova izjava brzo se proširila društvenim mrežama i medijima, gde je dobio i etiketu “šoviniste”, dok su se otvorile i rasprave o granicama ponašanja u televizijskom programu.

Nakon što se priča dodatno zahuktala, Ivković se u studio HRT-a vratio u utorak uveče, svega nekoliko dana kasnije, gde je usledio i neočekivan nastavak.

Voditeljka Valentina Miletić odlučila je da odgovori u sličnom, šaljivom tonu, pa je na početku emisije, pozdravljajući stručne goste u studiju među kojima su bili Darko Jozinović, Mario Tokić i sam Ivković, rekla:

- Imate baš lepa odela danas. Ne znam što ste čekali 20. dan da se sredite - rekla je Valentina.

Njena opaska izazvala je smeh u studiju i opuštenu atmosferu, dok je voditelj Marko Šapit dodatno dobacio da "Valentina ima lijepu haljinu", što je dodatno ublažilo celu situaciju.

Valentina je potom i sama prokomentarisala čitav slučaj, poručivši:

- Iskreno, ne znam nijednu ženu koja bi se naljutila na takav komentar.











