Britanski teniser Danijel Evans saopštio je da će okončati profesionalnu karijeru nakon ovogodišnjeg Vimbldona. Nekada 21. igrač sveta odlučio je da stavi tačku na više od dve decenije dugu karijeru tokom koje je ostvario zapažene rezultate na ATP turu.

Evans je tokom karijere osvojio dve ATP titule, a najbolji plasman na svetskoj rang-listi ostvario je u avgustu 2023. godine, kada je zauzimao 21. mesto. Britanac je bio i član reprezentacije Velike Britanije koja je 2015. godine osvojila Dejvis kup.

Poslednjih sezona imao je problema sa formom i povredama, a već ranije je nagoveštavao da se približava kraj njegove igračke karijere. Sada je potvrdio da će nastup na Vimbldonu biti njegov oproštaj od profesionalnog tenisa.

Tokom bogate karijere Evans je bio poznat po borbenosti, raznovrsnoj igri i sposobnosti da se ravnopravno nosi sa najboljim teniserima sveta, ostavivši značajan trag u britanskom tenisu.