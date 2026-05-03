Fudbaleri Intera novi su šampioni Italije. "Neroazuri" su u 35. kolu Serije A savladali Parmu na svom terenu rezultatom 2:0 i tako tri kola pre kraja i matematički obezbedili novu šampionsku titulu, 21. u istoriji kluba.

Bilo je samo pitanje trenutka kada će Inter osigurati titulu i to se desilo večeras, pa je tako Skudeto vraćen na "Đuzepe Meacu" nakon što je Napoli prošle sezone bio šampion.

Tim Kristijana Kivua je dominantan tokom velikog dela utakmice. Prvi gol je pao u 40. minutu, kada je strelac bio Markus Tiram, a Henrik Mkitarijan je u 80. minutu potvrdio pobedu i slavlje je već tada moglo da počne.

Inter je potpuno zasluženo došao do titule. Trostruki šampion Evrope je tokom najvećeg dela sezone bio lider na tabeli, a sada ima 12 bodova više od prvog pratioca Napolija.

Imaće "neroazuri" priliku da dođu do još jednog trofeja, pošto ih čeka finale Kupa Italije. Jedina mrlja ove sezone ostaje ispadanje od Bodea u baražu za plasman u osminu finala Lige šampiona.