Fudbaleri Mačve izborili su povratak u Superligu Srbije.

Tim iz Šapca je u odlučujućoj utakmici na svom terenu savladao Voždovac rezultatom 1:0. Bio je ovo direktan okršaj prve i druge ekipe na tabeli, a Mačva sada ima četiri poena prednosti u odnosu na Voždovac i tako pred poslednje kolo obezbedila povratak u Superligu Srbije. Mačva se pridružila Zemunu i od naredne sezone igraće ponovo u eliti, prvi put od 2021. godine.

Odlučujući momenat na utakmici se desio u 66. minutu, kada je Luka Pejović postigao fantastičan gol za veliko slavlje na tribinama.

Uspeli su domaći fudbaleri da sačuvaju rezultat do kraja i tako se vrate u najviši rang srpskog fudbala.

Podsetimo, Mačva je jesenas priredila prvorazrednu senzaciju eliminisavši Partizan u Kupu Srbije, a sada je uspela da ostvari glavni cilj.