Banjalučani su pobedili Sarajevo na "Koševu" sa 1:0 u 32. kolu Premijer lige.

Strelac jedinog gola u velikom derbiju bio je Luka Juričić u 35. minutu. Bio je to njegov 25. gol u prvenstvu, čime je potvrdio status najboljeg strelca.

Imao je gostujući tim veliku priliku da sve reši u 60. minutu, ali je Ogrinec pogodio stativu.

Sarajevo je na dvadeset minuta do kraja ostalo sa igračem manje, pošto je Žoao Karlos dobio crveni karton. Rezultat se do kraja meča nije menjao i Borac je stigao do nove titule, četvrte u klupskoj istoriji

Tim iz Banja Luke četiri kola pre kraja ima nedostižnih 13 bodova više od Zrinjskoj.