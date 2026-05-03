Fudbaleri Juventusa u Verone remizirali su večeras 1:1 u utakmici 35. kola italijanske Serije A.

"Bjankoneri" su se propisno obrukali na ovom meču pošto nisu uspeli da pobede tim koji je odavno izgubio sve šanse za ostanak u ligi i koji je na poslednjih 20 mečeva samo jednom osetio slast trijumfa.

Gosti su poveli pogotkom Kirona Bovuija u 34. minutu. Juventus je delovao vrlo loše na terenu, a spasilac je bio Dušan Vlahović. Srpski napadač je u igru ušao u 46. minutu, a već u 62. je pokazao kakav je majstor.

Postigao je Vlahović sjajan gol iz slobodnog udarca i tako sprečio još veću bruku u Torinu. Tako je pogodio prvi put nakon šest meseci pauze zbog povrede i dužeg odsustva sa terena.

Do kraja meča se rezultat nije menjao i Juventus je ispustio dva boda protiv pretposlednjeg tima u ligi.

Juventus je četvrti na tabeli 65 bodova, dva manje od trećeplasiranog Milana i tri više od Koma koji je peti.