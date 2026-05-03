U poslednje postoje spekulacije da bi Adem Ljajić mogao da se vrati u Partizan.

Ipak, fudbaler Sarajeva je u intervjuu za TV Hajat demantovao te navode.

- Sve priče o Partizanu su samo medijske spekulacije i klikovi i u ovom trenutku od toga nema ništa. Imam još godinu dana ugovora sa Sarajevom i dajem sve od sebe da ostvarim što bolje rezultate. Moj cilj je da sledeće sezone osvojimo titulu koju svi dugo čekamo - istakao je Ljajić.

Iskusni vezista je dodao da priče o povratku u Partizan za njega nisu ništa novo.

- Navikao sam na spekulacije tokom godina profesionalnog igranja. Iz sezone u sezonu me povezuju sa prelaskom u Partizan, što je razumljivo jer sam dete Partizana i veliki sam navijač tog kluba. Tamo sam se fudbalski izgradio i dobio priliku da igram profesionalno. Međutim, trenutno sam kapiten Sarajeva i fokusiran sam isključivo na svoj klub.

Adem Ljajić je seniorsku karijeru počeo 2008. godine u Partizanu. Početkom 2009. je potpisao predugovor sa Mančester junajtedom, ali je slavni engleski klub potom odustao od transfera i bivši reprezentativac Srbije je kasnije prešao u Fiorentinu u kojoj je proveo tri godine. Usledio je prelazak u Romu, a zatim je nastupao za Inter, Bešiktaš, Fatih i Novi Pazar, odakle je prošlog leta stigao u Sarajevo.